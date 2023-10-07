СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Подмосковье

По данным следствия, местная жительница, оставив своих двоих детей в частном доме, отлучилась к соседке

ТАСС, 7 октября. Уголовное дело возбуждено по факту гибели детей в результате пожара в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели двоих детей 2019 и 2021 годов рождения в результате пожара, произошедшего в частном доме", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, "местная жительница, оставив своих двоих детей в частном доме в поселке Малаховка, отлучилась к соседке". "В какой-то момент в доме произошло задымление. Вернувшись, женщина обнаружила своих детей без признаков жизни", - сообщили в ГСУ СК.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначено проведение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и пожарно-технической.

В прокуратуре Московской области ТАСС сообщили, что начата проверку в связи с пожаром в подмосковной Малаховке. "Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельств и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению родителями своих обязанностей", - отметили в надзорном ведомстве.