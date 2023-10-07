В Омской области пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой

Прокуратура проводит проверку

ОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Двухлетняя девочка, пропавшая в городе Исилькуль Омской области, была найдена мертвой в колодце с водой, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. По данному факту проводится проверка.

"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двухлетней девочки в Исилькульском районе Омской области. Также на контроль взят ход доследственной проверки по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Булихова.

По предварительным данным, девочка в субботу днем гуляла во дворе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом, пока мать находилась дома с восьмимесячной дочерью. Женщина периодически выходила во двор и присматривала за детьми. Когда стало темнеть, выяснилось, что девочка пропала. В ходе организованных с супругом и соседями поисками тело ребенка было найдено в колодце с водой. Семья девочки характеризуется как благополучная.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства должностными лицами органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоснабжения.