В Подмосковье автобус сбил двух детей

Как сообщили в региональном МВД, один из них погиб

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, второй госпитализирован после ДТП в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 21:30 у одного из домов, расположенных на Революционном проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода", - сообщили в ГУ МВД.

В результате ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.