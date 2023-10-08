Reuters: число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 2 тыс.

Более 9 тыс. пострадали, сообщило агентству министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом радикальным движением "Талибан"

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. жителей Афганистана погибли, более 9 тыс. пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе страны и его афтершоков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Агентство отмечает, что в результате землетрясения погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов.

По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, пишет агентство Associated Press, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.

Ранее агентство Agence France-Presse со ссылкой на заместителя официального представителя правительства радикального движения Билала Карими сообщило об 1 тыс. погибших в результате удара стихии.

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.