Гонконг повысил уровень штормового предупреждения из-за тайфуна "Коину"

В городе ожидается ветер со скоростью 17,5 м/с и выше

ГОНКОНГ, 8 октября. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга повысила штормовое предупреждение до уровня Т8 (третий из пяти) из-за тайфуна "Коину". Об этом говорится на сайте ведомства.

Сигнал Т8 был выпущен в 12:40 по местному времени (07:40 мск). Как отмечается в заявлении, в городе ожидается ветер со скоростью по меньшей мере 17,5 м/с и выше. Кроме того, в воскресенье и понедельник в Гонконге пройдут сильные ливни.

По данным на 13:00 (08:00 мск), "Коину" находился в 90 км от Гонконга. По последним прогнозам, тайфун будет ближе всего к городу в воскресенье вечером. Жителям рекомендовано не покидать дома без лишней необходимости, воздержаться от посещения прибрежных районов. Ранее бюро образования Гонконга объявило об отмене занятий в школах.

В Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10. 4 октября Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила первый уровень - Т1 - штормового предупреждения из-за тайфуна "Коину". Позже он был повышен до уровня Т3.

В ночь на четверг "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб 1 человек, еще 431 пострадал.

Тайфун "Коину" установил рекорд по скорости ветра в Азии. В четверг на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с.