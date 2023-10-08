В Белоруссии шквалистый ветер нарушил электроснабжение более 1,1 тыс. населенных пунктов

По данным МЧС, на большей части территории страны 8 октября сохранится ветер с порывами до 15-20 м/с

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Шквалистый ветер, принесенный прошедшим в минувшие сутки по территории Белоруссии циклоном, привел к нарушению электроснабжения в более чем 1,1 тыс. населенных пунктах республики. Об этом сообщила пресс-служба государственного производственного объединения "Белэнерго".

"В целом по республике с 06:00 часов 7 октября по 06:00 часов 8 октября было восстановлено электроснабжения в 1 080 населенных пунктах. По состоянию на 08:00 часов 8 октября работы по устранению последствий стихии идут в 95 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По данным МЧС Белоруссии, в воскресенье на большей части территории страны сохранится ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.