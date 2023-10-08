В Приморье поместили под стражу подозреваемого в ДТП с тремя погибшими

ТАСС, 8 октября. Михайловский районный суд Приморского края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца водителя грузовика, подозреваемого в аварии, где погибли 3 человека, включая 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"С учетом позиции прокурора Михайловский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом", - говорится в распространенном сообщении.

Мужчина 1967 года рождения подозревается в том, что вечером 6 октября, находясь за рулем автомобиля Isuzu Forward, двигаясь по автодороге "Уссури" со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Auris. В этой машине находились 42-летняя водитель и 2 пассажира (36-летняя женщина и 11-летний ребенок). Все трое погибли на месте. Водителя грузовика госпитализировали с ушибом грудной клетки и травмой живота.

Известно, что в 2023 году подозреваемый четыре раза привлекался к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

Ранее по факту ДТП завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).