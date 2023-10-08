ВСУ за ночь выпустили 46 снарядов по левобережью Херсонской области

Речь идет об обстрелах Новой Каховки, Раденска, Алёшек, Саги, Песчановки, Корсунки, Старой Збурьевки

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагери 9 снарядов, по населенному пункту Крынки - 25 снарядов, по населенному пункту Алёшки - 16 снарядов, по населенному пункту Кардашинка - 5 снарядов, по населенному пункту Днепряны - 13 снарядов", - сказал он.

В течение ночи ВСУ выпустили в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Новая Каховка, Раденск, Алёшки, Саги, Песчановка, Корсунка, Старая Збурьевка.

Житель Алёшек пострадал в результате обстрела. "В результате обстрела в населенного пункта Алёшки один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести", - добавил он.