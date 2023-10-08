В Тибете лавина накрыла группу альпинистов из США и Непала

Погибли два человека

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Два альпиниста, граждане США и Непала, погибли в результате схода лавины в Тибетском автономном районе КНР. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

Группа из пяти человек восходила на вершину Шишабангма высотой 8 027 м над уровнем мря. Массив снега сошел на высоте 7 600-8 000 м.

Один альпинист из Непала получил серьезные травмы. Еще двое, граждане США и Непала, пока числятся пропавшими без вести.

На месте схода лавины ведутся поисково-спасательные работы, восхождения для туристов временно приостановлены.

Шишабангма - одна из 14 гор на планете, высота которых превышает 8 тыс. м. Это единственный "восьмитысячник", полностью расположенный на территории КНР.