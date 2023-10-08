В России из-за непогоды за сутки нарушено электроснабжение в девяти регионах

По данным МЧС, повреждены около 30 машин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сильный ветер и дождь в течение прошлых суток стал причиной нарушения электроснабжения в девяти регионах РФ, произошло падение более 200 деревьев, повреждены около 30 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки сильный дождь и порывы ветра до 20 м/с привели к нарушению электроснабжения в девяти субъектах России. Произошло падение более 200 деревьев, повреждены слабо закрепленные конструкции и порядка 30 автомобилей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожарно-спасательные подразделения министерства проводят работы по ликвидации последствий непогоды. Так, в Санкт-Петербурге спасатели совершили более 180 выездов, из них 163 раза на падение деревьев, 23 раза на угрозу падения слабо закрепленных конструкций. "Проведена опиловка деревьев, расчищены автомобильные проезды и пешеходные дорожки. Демонтированы нависающие конструкции, представляющие опасность для населения", - добавили в ведомстве.

Также падения деревьев зафиксированы в Московской, Брянской, Орловской и Тульской областях. Тульские спасатели совместно с администрацией муниципальных образований распилили и убрали порядка 30 поваленных деревьев.

"На данный момент полностью восстановлено электроснабжение в Ленинградской области. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской и Орловской областях", - подчеркнули в МЧС. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено порядка 400 человек и 160 единиц техники. Ситуация находится на контроле МЧС России.