Синоптики спрогнозировали повышение уровня воды в Дону до опасных отметок в районе Азова

Из-за непогоды также в некоторых районах Таганрога Ростовской области произошли аварии на наружных электросетях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реке Дон до опасных отметок в районе Азова Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении (нагон). По данным Росгидромета, в результате ветрового нагона в ближайшие 2-4 часа и до конца дня 8 октября уровень воды у Азова достигнет опасной отметки, на участке Ростов-на-Дону - Аксай уровни воды будут находиться выше неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Также из-за непогоды в некоторых районах Таганрога Ростовской области произошли аварии на наружных электросетях, сломаны крупные ветви деревьев. Оперативные службы занимаются устранением последствий, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

"С энергетиками налажено взаимодействие. Информируем их о порывах на сетях для скорейшего отключения от напряжения их до момента восстановления. Соблюдайте необходимые меры предосторожности, учитывая погодные условия", - написал он.

Ранее о штормовом предупреждении из-за ливней и ветра до 27 м/с до вторника сообщили в администрации Ростова-на-Дону.