Более 2 тыс. погибших и 9 тыс. пострадавших. Что известно о землетрясении в Афганистане

Более 2 тыс. человек погибли, свыше 9 тыс. пострадали в результате разрушительного землетрясения, которое в субботу произошло в Афганистане. По данным властей, полностью разрушены шесть деревень.
ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем на данный момент.
Когда и где произошло
- 7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2.
- Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Погибшие и пострадавшие
- Изначально сообщалось о 15 погибших и 40 пострадавших, однако число жертв сразу резко стало расти. Сначала оно увеличилось до 120, потом - до 500, следом - до 1 тыс.
- Сейчас, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), погибли 2 053 человека, пострадали 9 240.
- Разрушены 1 329 домов.
- По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, полностью разрушены шесть деревень.