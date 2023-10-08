Более 2 тыс. погибших и 9 тыс. пострадавших. Что известно о землетрясении в Афганистане

Более 2 тыс. человек погибли, свыше 9 тыс. пострадали в результате разрушительного землетрясения, которое в субботу произошло в Афганистане. По данным властей, полностью разрушены шесть деревень.

ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем на данный момент.

Когда и где произошло

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Погибшие и пострадавшие