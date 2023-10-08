В Томске при пожаре в квартире погиб человек

Двое подростков пострадали

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома в Томске в результате неосторожного курения, в результате один человек погиб, пострадали два подростка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"1 человек погиб, 2 подростка пострадали, 27 жильцов спасены огнеборцами МЧС России на пожаре в Томске. Загорелась квартира на первом этаже жилого дома", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что площадь пожара составила 18 кв. м. К ликвидации огня привлекались 34 специалиста и 7 единиц техники МЧС. "Причина трагедии - неосторожность при курении", - добавили в ведомстве.