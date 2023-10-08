МИД Белоруссии сообщил о двух пострадавших в результате ракетных обстрелов Ашкелона

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Два гражданина Белоруссии пострадали при ракетных обстрелах расположенного на юго-западе Израиля на берегу Средиземного моря города Ашкелон, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратились порядка 30 белорусских граждан, 2 из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона", - сказал он.

Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, добавил пресс-секретарь.

"Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших. Всем гражданам Беларуси, находящимся на территории Израиля, рекомендуется строго следовать указаниям службы тыла и местных властей", - заявил Глаз.

Он подчеркнул, что белорусская сторона вновь заявляет о недопустимости атак на гражданское население. "Шокированы поступающей информацией о количестве погибших и раненых в первые сутки конфликта. Выражаем слова сочувствия родным и близким пострадавших", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.