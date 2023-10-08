8 октября, 10:20

В Орловской области около 260 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

По словам губернатора Андрея Клычкова, энергетики непрерывно ведут восстановительные работы

ТАСС, 8 октября. Почти 260 населенных пунктов в Орловской области остались без электричества в результате прохождения циклона "Патрик". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Результатом непогоды стали обрывы линий электропередачи и поваленные деревья. Отключение энергии зафиксировано в 259 населенных пунктах Орловской области. Больше всего от шквалистого ветра пострадали Болховский, Покровский, Кромской районы, а также Орловский муниципальный округ", - написал он.

По словам губернатора, энергетики непрерывно ведут восстановительные работы, в оперативном порядке продолжаются мероприятия по индивидуальным заявкам потребителей. "Прямо сейчас на устранении последствий циклона заняты 28 бригад. Все работы находятся под поим непосредственным контролем. По моему поручению энергетики продолжат ремонт до полного возобновления подачи электроэнергии", - добавил глава региона. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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