На Украине возбудили дело после жестокого избиения мобилизованных в военкомате Тернополя

Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники следственных органов Украины открыли уголовное производство по факту жестокого избиения граждан сотрудниками Тернопольского территориального центра комплектования. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Украины Юлия Шевченко.

Ранее в воскресенье украинские пользователи соцсетей начали распространять видео, на котором люди в военной форме избивают двух человек. В комментариях к нему утверждалось, что инцидент произошел в стенах тернопольского военкомата.

"По этому факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий", - приводит агентство РБК-Украина слова Шевченко.

Мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram-канале обратился к жителям города: "Если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию". Он также потребовал от сотрудников местного военкомата корректно относиться к мобилизованным.

Аналогичный инцидент имел место 19 сентября. Тогда в сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата во Львовской области жестоко избивают мужчину, угрожая расправой и требуя пройти медкомиссию для мобилизации. Позднее их арестовали, однако 22 сентября суд перевел их под домашний арест.

Ситуация с мобилизаций на Украине

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях и просто на улицах. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.

17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. По результатам проверки военкоматов в стране было возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении областных военкомов, сотрудников городских и районных военкоматов, работников военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.