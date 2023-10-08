Посол Израиля в РФ сообщил о гибели 350 израильтян в ходе эскалации с Палестиной

Еще 1 800 ранены, заявил Александр Бен Цви

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Среди израильтян в ходе эскалации с Палестиной погибли 350 человек, 1 800 ранены, однако эти цифры неокончательные. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"То, что мы знаем вообще, у нас 350 человек погибло. Около 1 800 раненых. И это еще не окончательные цифры", - сказал он.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 300 палестинцев, порядка 1 900 ранены.