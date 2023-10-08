СК возбудил дело после подрыва автомобиля в Новой Каховке

В результате происшествия погиб секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого погиб секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

"Следственными органами СК РФ по Херсонской области по факту подрыва автомобиля в Новой Каховке, в результате которого от полученных ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное дело по пп. "е, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственного управления СК России по Херсонской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Подрыв автомобиля Новой Каховке, в результате которого пострадал Малов, произошел около 09:30 мск. Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что он умер.