Гонконг повысил уровень угрозы из-за тайфуна "Коину" до предпоследнего

В городе ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер

ГОНКОНГ, 8 октября. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга повысила штормовое предупреждение до уровня Т9 (четвертый из пяти) из-за тайфуна "Коину". Согласно заявлению на сайте ведомства, в городе ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.

Как указывается в документе, центр тайфуна сместился ближе к Гонконгу и пройдет в 60-70 км от города.

Общественный транспорт работает в ограниченном режиме: движение автобусов прекращено, а метро приостановило движение по наземным линиям. По последним данным, два человека получили ранения. В городе развернуто 29 временных убежищ, где жители могут переждать непогоду. Сейчас в них находятся 111 человек.

В Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10. Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила 4 октября первый уровень - Т1 - штормового предупреждения из-за тайфуна "Коину". Позже он был повышен до уровня Т3. В воскресенье обсерватория ввела сигнал Т8.

В ночь на четверг "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб 1 человек, еще 431 пострадал.

Тайфун "Коину" установил рекорд по скорости ветра в Азии. В четверг на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с.