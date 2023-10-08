Иран направил в Афганистан спасателей и помощь в связи с землетрясением

Груз гуманитарной помощи включает в себя 500 палаток, 1 тыс. ковров, 4 тыс. одеял, и 500 продуктовых наборов

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Иранское общество Красного Полумесяца направило в Афганистан 10 групп спасателей и гуманитарную помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2 тыс. человек.

"Сегодня 50 сотрудников гуманитарных организаций были отправлены в Афганистан в составе 10 оперативных групп из провинций Хорасан-Резави, Северный Хорасан и Южный Хорасан", - заявил представитель общества Бабак Махмуди, слова которого приводятся в заявлении гуманитарной организации. По его словам, в Афганистан также был направлен груз гуманитарной помощи, включающий 500 палаток, 1 тыс. ковров, 4 тыс. одеял, и 500 продуктовых наборов.