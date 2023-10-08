8 октября, 12:47

Иран направил в Афганистан спасателей и помощь в связи с землетрясением

Груз гуманитарной помощи включает в себя 500 палаток, 1 тыс. ковров, 4 тыс. одеял, и 500 продуктовых наборов

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Иранское общество Красного Полумесяца направило в Афганистан 10 групп спасателей и гуманитарную помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2 тыс. человек.

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"Сегодня 50 сотрудников гуманитарных организаций были отправлены в Афганистан в составе 10 оперативных групп из провинций Хорасан-Резави, Северный Хорасан и Южный Хорасан", - заявил представитель общества Бабак Махмуди, слова которого приводятся в заявлении гуманитарной организации. По его словам, в Афганистан также был направлен груз гуманитарной помощи, включающий 500 палаток, 1 тыс. ковров, 4 тыс. одеял, и 500 продуктовых наборов. 

Теги:
АфганистанИран
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