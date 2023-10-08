8 октября, 13:42
Палестино-израильский конфликт

МИД Литвы сообщил о гибели служившего в полиции Израиля гражданина страны

По информации ведомства, Мартинас Кузмицкас защищал израильское государство от ХАМАС

ВИЛЬНЮС, 8 октября. /ТАСС/. Служивший в израильской полиции гражданин Литвы погиб во время стычек с боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Защищая Израиль от террористов ХАМАС, погиб имевший двойное - Литвы и Израиля - гражданство и служивший в израильской полиции Мартинас Кузмицкас", - говорится в сообщении

О гибели Кузмицкаса первыми сообщили израильские СМИ. Этой информацией на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) поделился писатель Сергей Канович, переехавший в Израиль из Литвы.

Кузмицкас эмигрировал в Израиль в 1995 году, где, как отметил один из тех, кто знал его в Литве, начал делать военную карьеру. Представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что в литовской полиции Кузмицкас никогда не служил. 

Теги:
ПалестинаЛитваПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация