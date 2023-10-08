Жителя ХМАО арестовали за избиение ребенка

По версии следствия, в разные периоды 2023 года обвиняемый умышленно наносил ему побои

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по ХМАО возбудило уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийска за истязание семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего). По версии следствия, в разные периоды 2023 года обвиняемый умышленно и систематически применял в отношении семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении, физическое насилие путем нанесения побоев, в том числе ударов ладонью по затылку и спине", - сказали в пресс-службе СК.

По ходатайству следователя решением суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.