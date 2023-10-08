Узбекистан выразил Афганистану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

МИД республики также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

ТАШКЕНТ, 8 октября. /ТАСС/. Узбекистан выражает соболезнования в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего в Афганистане. Об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

"В Узбекистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели большого количества людей и масштабных разрушениях в результате землетрясения в западных провинциях Афганистана. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.