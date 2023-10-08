8 октября, 14:22

Узбекистан выразил Афганистану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

МИД республики также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

ТАШКЕНТ, 8 октября. /ТАСС/. Узбекистан выражает соболезнования в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего в Афганистане. Об этом говорится в заявлении МИД Узбекистана.

Читайте также
Более 2,4 тыс. погибших и 2 тыс. пострадавших. Что известно о землетрясении в Афганистане

"В Узбекистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели большого количества людей и масштабных разрушениях в результате землетрясения в западных провинциях Афганистана. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв землетрясения, разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении. 

Теги:
АфганистанУзбекистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация