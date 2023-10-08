Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения

По информации телеканала Ariana News, в этих целях в кабмине также сформировали соответствующую комиссию, которая отправится в провинцию Герат

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

Как будут распределяться эти средства, канал не уточнил. По информации Ariana News, правительство талибов сформировало комиссию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ее членам поручено отправиться в провинцию Герат, где был эпицентр землетрясения, и организовать предоставление населению медицинской и другой помощи.