8 октября, 14:43

Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения

По информации телеканала Ariana News, в этих целях в кабмине также сформировали соответствующую комиссию, которая отправится в провинцию Герат

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

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Как будут распределяться эти средства, канал не уточнил. По информации Ariana News, правительство талибов сформировало комиссию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ее членам поручено отправиться в провинцию Герат, где был эпицентр землетрясения, и организовать предоставление населению медицинской и другой помощи. 

Теги:
Афганистан
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