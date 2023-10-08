Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.
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Как будут распределяться эти средства, канал не уточнил. По информации Ariana News, правительство талибов сформировало комиссию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ее членам поручено отправиться в провинцию Герат, где был эпицентр землетрясения, и организовать предоставление населению медицинской и другой помощи.