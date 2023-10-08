Посольство РФ сообщило об отсутствии сведений о пострадавших в Афганистане россиянах

В диппредставительстве работают в штатном режиме

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российское посольство в Афганистане пока не получало сведений о гражданах РФ, пострадавших в результате землетрясения в стране, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Сведений о пострадавших российских гражданах нет, запросов от россиян не было", - указал собеседник агентства.

Он уточнил, что посольство РФ в Кабуле работает в штатном режиме и находится далеко от эпицентра землетрясения.

В диппредставительстве также назвали землетрясение "действительно масштабным". "Речь идет о тысячах погибших, много раненых, разрушено большое количество домов", - указали там. Собеседник агентства также отметил, что стихия могла затронуть россиян, так как в Афганистане проживает как минимум несколько сотен лиц с двойным гражданством. "Это афганцы, у которых есть российские паспорта, - уточнил он. - Да, они могли быть затронуты, но пока об этом ничего неизвестно".