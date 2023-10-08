8 октября, 16:00

Таджикистан выразил соболезнования афганскому народу в связи с жертвами землетрясения

В МИД республики также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим

ДУШАНБЕ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана выразило соболезнования народу Афганистана в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными сильным землетрясением.

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"Сильнейшие землетрясения в Афганистане, повлекшие значительные человеческие жертвы и разрушения, отозвались глубокой скорбью и сочувствием в сердцах народа Таджикистана. В эти трагические часы испытаний Таджикистан сопереживает с народом Афганистана", - говорится в сообщении дипломатического ведомства. МИД Таджикистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. 

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