В Екатеринбурге частично пропало освещение кольцевой автодороги из-за повреждения провода

Завершить восстановительные работы планируется к 9 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Освещение Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) частично пропало из-за повреждения провода при дорожных работах. Об этом сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Управления автодорог Свердловской области.

"Во время дорожных работ был поврежден кабель, в результате частично пропало освещение на участке ЕКАД - Челябинский тракт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, восстановить освещение, предварительно, планируется к 9 октября.

ЕКАД строился с 1994 года. Завершили проект летом 2022 года. Кольцевая дорогая объединила в единый транспортный каркас дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.