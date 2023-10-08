8 октября, 16:14

В Екатеринбурге частично пропало освещение кольцевой автодороги из-за повреждения провода

Завершить восстановительные работы планируется к 9 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Освещение Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) частично пропало из-за повреждения провода при дорожных работах. Об этом сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Управления автодорог Свердловской области.

"Во время дорожных работ был поврежден кабель, в результате частично пропало освещение на участке ЕКАД - Челябинский тракт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, восстановить освещение, предварительно, планируется к 9 октября.

ЕКАД строился с 1994 года. Завершили проект летом 2022 года. Кольцевая дорогая объединила в единый транспортный каркас дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация