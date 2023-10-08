8 октября, 16:13,
обновлено 8 октября, 16:41
Палестино-израильский конфликт

МИД Франции сообщил о гибели гражданки страны в результате атаки ХАМАС на Израиль

По информации BFMTV, без вести пропали семь французов

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции сообщило о гибели гражданки республики в результате нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль.

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В МИД также отметили, что французскому диппредставительству в еврейском государстве пока не удалось установить местонахождение нескольких граждан Франции. "[Дипломаты] активно задействованы для того, чтобы попытаться прояснить ситуацию с несколькими гражданами, местонахождение которых не удалось установить", - сказано в заявлении. Телеканал BFMTV уточняет, что без вести пропали семь французов.

В воскресенье в интервью BFMTV премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Париж пока не планирует эвакуацию своих граждан из Израиля, дипломаты изучают ситуацию в городах страны. Глава правительства напомнила, что, несмотря на временное прекращение полетов Air France в Израиль, прямое авиасообщение пока не закрыто. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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