В Херсонской области сообщили об уничтожении ангара ВСУ с иностранной военной техникой

Представитель оперативных служб региона отметил, что удар нанесли соединения группировки войск "Днепр"

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранной военной техникой в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"Российские военнослужащие за прошедшую неделю уничтожали военные объекты ВСУ: склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Берислав; ангар с иностранной военной техникой в населенных пунктах Никольское и Ольговка; БМП и [бронетранспортер] МТ-ЛБ; пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Веселое; место временной дислокации ВСУ; склад с боекомплектом; 15 единиц боевых бронированных машин; более 40 боевиков", - сказал он.

Он уточнил, что уничтожение подтверждено видеофиксацией.