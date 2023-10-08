В Мексике заявили, что двое граждан страны, предположительно, взяты в заложники ХАМАС

Глава МИД Алисия Барсена сообщила, что государство находится в контакте с властями Израиля

МЕХИКО, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека с гражданством Мексики могут быть среди похищенных палестинскими радикалами вблизи сектора Газа. Об этом сообщила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

"Мексиканка и мексиканец, предположительно, были взяты в заложники группировкой ХАМАС в секторе Газа в эту субботу. Мы находимся в контакте с властями Израиля и членами семей [похищенных], чтобы обеспечить последующие поиск и поддержку", - написала глава ведомства в соцсети X (ранее Twitter).