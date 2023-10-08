На Ставрополье загорелся мебельный цех на площади

На месте работают 40 человек, 20 единиц техники

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в мебельном цехе в станице на Ставрополье на площади 800 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В станице Незлобная, ул. Западная 3, пожар в мебельном цехе на площади 800 кв. метров, объявлен ранг пожара №2", - говорится в сообщении.

На месте работают 40 человек, 20 единиц техники.

В ведомстве добавили, что существовала угроза распространения огня на жилые дома. "На данный момент, предварительно, угроза уже отсутствует. Погибших и пострадавших, предварительно, нет", - пояснили в главке.