8 октября, 17:40

Мужчина поджег венок в чаше "Вечного огня" в центре Ярославля

Полиция проводит проверку

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Мужчина в центре Ярославля поджег венок в чаше "Вечного огня", его задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"8 октября около 16:10 в полицию поступило сообщение о том, что в Ярославле на бульваре Мира неизвестный мужчина совершил поджог венка, поместив его в чашу "Вечного огня". На место был незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейскими был задержан мужчина 1977 года рождения, доставлен в ОМВД России по Кировскому городскому району", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по факту поджога венка полиция начала проверку. После задержания мужчина был передан работникам специализированной бригады скорой медицинской помощи. 

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