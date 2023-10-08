JPost: волонтеры нашли 260 тел присутствовавших на фестивале Nature Party в Израиле

По данным газеты, радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге страны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителей организации.

По их сведениям, все погибшие находились на музыкальном фестивале Nature Party под открытым небом в момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС. Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти.

Кроме того, есть данные, что члены ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек, находившихся на фестивале. В списке якобы фигурировали имя и фамилия россиянки Елизаветы Прудниковой, однако сама она вскоре опровергла информацию о своем похищении.

Сотрудники российского посольства в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны, однако подтверждения, что у вывезенных силой женщин было гражданство РФ, нет.