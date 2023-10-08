8 октября, 18:56,
обновлено 8 октября, 19:40
Палестино-израильский конфликт

JPost: волонтеры нашли 260 тел присутствовавших на фестивале Nature Party в Израиле

EPA-EFE/ ATEF SAFADI
© EPA-EFE/ ATEF SAFADI

По данным газеты, радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге страны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителей организации.

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По их сведениям, все погибшие находились на музыкальном фестивале Nature Party под открытым небом в момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС. Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти.

Кроме того, есть данные, что члены ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек, находившихся на фестивале. В списке якобы фигурировали имя и фамилия россиянки Елизаветы Прудниковой, однако сама она вскоре опровергла информацию о своем похищении.

Сотрудники российского посольства в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны, однако подтверждения, что у вывезенных силой женщин было гражданство РФ, нет. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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