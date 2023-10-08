Автомобиль врезался в столб в Москве

Водитель погиб

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля врезался в мачту городского освещения в Москве. От полученных травм он погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"ДТП произошло на улице МЖД Киевская 5-й км. Водитель легкового автомобиля Kia совершил наезд на мачту городского освещения. В результате полученных травм он погиб", - сказал собеседник агентства. Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

В прокуратуре Москвы уточнили, что в результате ДТП погиб 37-летний мужчина. "Прокуратура Западного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии", - добавили в надзорном ведомстве.