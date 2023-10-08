8 октября, 19:54,
обновлено 8 октября, 20:42

В Оренбурге ликвидировали пожар в ангаре и административном здании

Возгорание тушили 40 человек

ТАСС, 8 октября. Пожар в ангаре и административном здании в Оренбурге ликвидирован на площади 2 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"Открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжают работы по дотушиванию", - сообщили в ведомстве.

К 23:30 мск пожар был полностью ликвидирован, уточнили в управлении МЧС.

Пожар в двухэтажном административном здании и одноэтажном ангаре на площади 2 100 кв. м произошел в Оренбурге в воскресенье вечером. По данным МЧС, пожар ликвидировали 40 человек и 14 единиц техники. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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