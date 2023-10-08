8 октября, 20:22

В Липецке госпитализировали десятилетнюю девочку после падения на нее дерева

Инцидент произошел во дворе дома по улице Вермишева

ТАСС, 8 октября. Следователи начали проверку по факту травмирования десятилетней девочки упавшим деревом во дворе дома в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Во дворе дома по улице Вермишева в Липецке в результате падения дерева получила травмы десятилетняя девочка. Она госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременную вырубку деревьев. 

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РоссияЛипецкая область
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