На Камчатке экс-полицейского оштрафовали за помощь в вывозе двух тонн икры

Размер штрафа составил 500 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/ Бывший сотрудник линейного отдела России на транспорте заплатит штраф 500 тыс. рублей за помощь в незаконном вывозе двух тонн лососевой икры. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Елизовский районный суд Камчатского края признал бывшего сотрудника виновным по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, когда такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что в 2021 году бывший сотрудник органов внутренних дел в составе группы лиц осуществлял приобретение, хранение, транспортировку и отправку за пределы Камчатского края немаркированной лососевой икры в особо крупных размерах. Таким образом вывезено порядка двух тонн лососевой икры. Ее общая стоимость составила 6,5 млн рублей. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и полиции у участников организованной группы изъято еще около 700 кг икры, предназначавшейся для последующего сбыта.