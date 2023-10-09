На отдаленных японских островах в Тихом океане объявили угрозу цунами

О пострадавших и разрушениях не сообщается

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Угроза цунами высотой до одного метра объявлена на отдаленных японских островах Огасавара и Идзу, расположенных в Тихом океане к югу от Токио. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

На островах Хатидзё уже была зафиксированы приливные волны высотой около 40 см. Жителей районов призывают не приближаться к прибрежной линии. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Цунами было вызвано землетрясением в Тихом океане. Однако метеорологическое управление не приводит данных о его магнитуде и глубине залегания очага.

На прошлой неделе в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате чего также объявлялась угроза цунами высотой до одного метра.