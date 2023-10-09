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Рейсы между Сахалином и Итурупом задержали из-за непогоды

На острове облачно, местами идет дождь, наблюдается ветер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Два рейса между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область) с воскресенья не могут вылететь из-за непогоды на острове Итуруп, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, самолет до Курильска должен был вылететь из Южно-Сахалинска 8 октября в 19:10 (11:10 мск), но из-за непогоды на Итурупе рейс перенесли на 9 октября. Также задержан обратный рейс.

В Курильске погода пока не улучшается: облачно, местами идет дождь, дует ветер. В Южно-Сахалинске солнечно, рейсы по остальным направлениям выполняются по расписанию. 

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РоссияСахалинская область
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