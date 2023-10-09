В Приамурье при пожаре в частном доме погибли двое детей

Возбуждено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 октября. /ТАСС/. Двое детей 2019 и 2020 годов рождения погибли при пожаре в частном доме в Благовещенске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

"Предварительно установлено, что в вечернее время 8 октября 2023 года произошел пожар в жилом доме по улице Заводской г. Благовещенска, в результате отравления продуктами горения погибли двое малолетних детей 2019 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении.

По информации Следственного управления СК РФ Амурской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователь провел осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, устанавливаются причины возгорания и иные обстоятельства произошедшего.

Тела двух мальчиков были обнаружены при тушении пожара.