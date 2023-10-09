9 октября, 01:04

В Подмосковье в столкновении легковушки с электричкой погибли два человека

Еще один пострадал, он находится в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля проехал на красный свет железнодорожного переезда в подмосковном городском округе Лосино-Петровский, в результате чего столкнулся с электричкой. В ДТП погибли два человека, один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 19:30 мск недалеко от железнодорожной станции Осеевская. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, допустил выезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении железнодорожного переезда, не оборудованного шлагбаумом, где совершил столкновение с электричкой. В результате два человека погибли на месте, один с телесными повреждениями госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельств произошедшего. В оперативных службах ТАСС сообщили, что пострадавший в ДТП человек находится в крайне тяжелом состоянии. 

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