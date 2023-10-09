В Петропавловске-Камчатском ликвидировали разлив нефтепродуктов

Информация об обнаружении мазута и масляных пятен в ручье Кабан поступила 4 октября от очевидцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов на ручье в Петропавловске-Камчатском. Всего собрано порядка 1 тыс. л нефтешлама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Спасатели КГКУ "ЦОД" завершили ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов на ручье Кабан. За три дня механическим способом было собрано около 1 тыс. л нефтешлама. После этого, места загрязнений обработали биоразлагаемым сорбентом, не требующим дальнейшей уборки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в местах загрязнений установлено более 12 сорбционных заграждений. Специалисты отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", во избежание повторного инцидента, продолжают ежедневный мониторинг обстановки.

Информация об обнаружении мазута и масляных пятен в ручье Кабан поступила 4 октября от очевидцев. Рядом с водоемом расположены городская больница и детский сад.

Информации об источнике загрязнения водоема от правоохранительных органов пока не поступало.