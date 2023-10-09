В Японии 37 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы цунами

По данным национального метеорологического управления страны, приливные волны высотой от 20 до 60 см зафиксировали на острове Хатидзё, островах Огасавара, в префектурах Тиба, Коти и других местах на Тихоокеанском побережье

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Предупреждение о цунами сохраняется для некоторых регионов Японии из-за землетрясения в Тихом океане, в связи с чем жители некоторых прибрежных районов получили рекомендации об эвакуации.

Как сообщили власти города Татэяма в соседней с Токио префектуре Тиба, уведомления получили около 37 тыс. человек.

По данным национального метеорологического управления Японии, к настоящему времени приливные волны высотой от 20 до 60 см были зафиксированы на острове Хатидзё, островах Огасавара, в префектурах Тиба, Коти и других местах на Тихоокеанском побережье страны. Информации об ущербе не поступало.

Жителей прибрежных регионов предупреждают о необходимости сохранять бдительность и не приближаться к воде. Рыбаков просят не выходить в море.

Цунами было вызвано землетрясением в Тихом океане. Однако метеорологическое управление ввиду его отдаленности не располагает данными о магнитуде и глубине залегания очага.

На прошлой неделе в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате чего также объявлялась угроза цунами высотой до одного метра.