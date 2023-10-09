На Сахалине директор цеха предстанет перед судом за сбыт рыбы без маркировки

Стоимость изъятых биоресурсов составила более 4,2 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Директор рыбного цеха на Сахалине предстанет перед судом за незаконный оборот биоресурсов стоимостью свыше 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Изъяли из помещений производственной базы, арендованной обвиняемым, около 6 тонн потрошеной кеты, 326 кг красной икры и 44 кг рыбных субпродуктов. Общая стоимость немаркированных биоресурсов превысила 4,2 млн рублей", - рассказали в управлении.

Установлено, что 48-летний руководитель организации приобрел рыбу-сырец лососевых пород без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее добычи. Затем он переработал сырье, используя специальное оборудование, и хранил с целью дальнейшей реализации без обязательной маркировки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и будет рассмотрено в суде. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.