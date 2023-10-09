9 октября, 02:55

В Новосибирской области преступная группа похитила у банков более 7 млн рублей

Деятельность мошенников пресекли сотрудники ФСБ

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Деятельность преступной группы, похитившей у кредитно-финансовых организаций свыше 7 млн рублей, пресечена управлением ФСБ по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Установлено, что преступная группа состояла из троих граждан под руководством бывшей банковской служащей из Уфы. В период с апреля по декабрь 2022 года мошенники организовали схему хищения денежных средств нескольких крупных банков Новосибирска с использованием электронных платежных инструментов", - говорится в сообщении.

Общий ущерб от совершенных фиктивных финансовых операций составил свыше 7 млн рублей. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В УФСБ добавили, что устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности членов группы. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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