Гонконг ввел наивысший уровень угрозы из-за дождя, вызванного тайфуном "Коину"

Черный сигнал означает, что в городе идет сильный ливень, количество осадков превышает 70 мм/ч

ГОНКОНГ, 9 октября. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысший, черный, уровень штормового предупреждения из-за сильного ливня, вызванного тайфуном "Коину". Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как указывается в документе, черный сигнал означает, что в городе идет сильный ливень, количество осадков превышает 70 мм/ч. Ведомство также сообщает, что с полуночи (19:00 воскресенья мск), в большинстве районов города выпало свыше 150 мм осадков, в некоторых районах - более 300 мм. По меньшей мере 25 человек пострадали.

В настоящее время в Гонконге также действует повышенный - Т8 (третий из пяти) - уровень штормового предупреждения из-за "Коину". Ближе всего тайфун находился к Гонконгу в воскресенье вечером, прошел в 60-70 км от города. По данным на 10:00 (05:00 мск) понедельника, он был на расстоянии 140 км к юго-западу от Гонконга.

В четверг "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб один человек, еще 431 пострадал.

Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела черный уровень угрозы из-за дождя второй раз за месяц. 7 сентября на город обрушился сильнейший ливень за всю историю наблюдений с 1884 года. Тогда черный уровень штормового предупреждения из-за дождя был введен впервые с октября 2021 года и действовал рекордные 16 часов 35 минут.