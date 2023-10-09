9 октября, 03:08,
обновлено 9 октября, 03:32

В Тюменской области произошел пожар в двух жилых домах

Общая площадь возгорания составила 318 кв. м

ТЮМЕНЬ. 9 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в двух жилых домах и надворных постройках в деревне Старый Кавдык в Тюменской области. Об этом сообщили в противопожарной службе региона.

"Вызов отдельного поста №140 деревни Криволукская в деревню Старый Кавдык Ялуторовского района. Пожар в двух жилых домах и надворных постройках на общей площади 318 кв. м на улице Школьной, 2Б, 2В", - говорится в сообщении.

Как уточнили в противопожарной службе, в 05:02 (03:02 мск) пожар был ликвидирован, пострадавших нет. 

Теги:
РоссияТюменская область
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