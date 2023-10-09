В Приангарье суд вернул государству более 15 тонн нефрита

Установлено, что руководитель коммерческой организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, незаконно хранил в жилище этот минерал, при этом документов, подтверждающих законность добычи и оборота, представлено не было

ТАСС, 9 октября. Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил заявление прокуратуры и вернул в доход государства более 15 тонн полудрагоценного минерала нефрита, добытого незаконно. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

"Установлено, что руководителем коммерческой организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, осуществлялось незаконное хранение в жилище нефрита общим весом более 15 тонн. При этом документы, подтверждающие законность добычи и оборота изъятых полудрагоценных пород камней, представлены не были. <…> На этом основании в интересах Российской Федерации прокурор направил в суд заявление о признании изъятого нефрита бесхозяйным, обращении его в доход государства. Октябрьский районный суд г. Иркутска заявление прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в соответствии с требованиями закона недра в границах территории России, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью.

Нефрит относится к полудрагоценным камням. Используется в изготовлении ювелирных украшений, декоративных изделий.