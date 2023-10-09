Бывшего замглавы Sinochem в Китае заподозрили в коррупции

По данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, чиновник проходит по делу о серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона

ШАНХАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Внутрипартийное расследование началось в отношении бывшего заместителя генерального директора китайской государственной химической корпорации Sinochem Group Ду Гошэна, который подозревается в коррупции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В кратком сообщении контролирующих ведомств указывается, что чиновник проходит по делу о серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона. Такие внутрипартийные расследования в Китае, как правило, означают, что должностное лицо подозревается в коррупции.

Это уже не первое подобное дело в компании. В 2019 году бывший заместитель генерального директора Sinochem Group Ду Кэпин был приговорен к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы за взятки. Судом было доказано, что бывший чиновник напрямую или через посредников получил взяток на общую сумму свыше 12,6 млн юаней (около $1,8 млн) за услуги по продвижению коммерческих проектов.

Sinochem Group является правопреемницей China National Chemicals Import and Export Corporation, которая была основана в 1950 году и являлась крупнейшей химической компанией Китая. В ее структуру входят более 300 предприятий в Китае и за рубежом, штат компании достигает порядка 50 тыс. сотрудников.