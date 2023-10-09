Индия начала эвакуацию туристов из района наводнения, где застряли россияне

Генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин отметил, что всего в зоне затопления оказалось около 3 тыс. отдыхающих

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Индийские власти начали утром эвакуацию вертолетами туристов, застрявших из-за наводнения в северо-восточном штате Сикким в предгорьях Гималаев. Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин, в ходе операции ожидается и эвакуация трех российских гражданок.

"Генконсульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится Сикким, внимательно следит за ситуацией. Утром в горах погода улучшилась, и стала возможной эвакуация вертолетами. Индийские власти начинают эвакуацию в том числе и из района Лачен, где застряли три россиянки", - сказал Идамкин.

Он отметил, что индийские спасатели рассмотрели различные возможности эвакуации застрявших туристов - по воздуху и по земле. Выяснилось, что из-за разлива рек, которые обрушили несколько мостов, наземная эвакуация возможна не из всех районов. При этом начать вывоз туристов по воздуху мешала плохая погода, однако теперь погода улучшилась.

"Власти объявили о начале эвакуации по всем направлениям, где есть застрявшие туристы", - добавил Идамкин. Он отметил, что всего в зоне затопления оказалось около 3 тыс. туристов - как индийских граждан, так и иностранцев. Сикким - популярное туристическое направление в предгорьях Гималаев.

Наводнение в Сиккиме было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Ситуацию усугубил сброс воды с ГЭС на реке Тиста. В результате, по разным данным, погибли порядка 70 человек, более 140 числятся пропавшими без вести.